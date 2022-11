Tots Carlos handa magsakripisyo para sa Creamline Cool Smashers

Mga laro Huwebes: (PhilSports Arena)

2:30pm — Petro Gazz vs Creamline

5:30pm — Cignal vs Chery Tiggo

LUMALAPIT si back-to-back Conference MVP Diana Mae “Tots” Carlos at Creamline Cool Smashers sa kauna-unahang three-peat title sa pagsisimula ng kanilang misyon sa semifinal round kontra defending champions Petro Gazz Angels sa single round-robin Final Four ng 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City, Huwebes.

Hindi man gaanong nagagamit dahil sa pagkakapareho ng posisyon kay Turkish import Yelo Basa, patuloy pa ring ibinubuhos ng 24-anyos na dating pambato ng University of the Philippines (UP) Lady Maroons ang kanyang matutulis na hambalos.

Muling nakita ang angas ni Tots sa loob ng taraflex court nang humataw ito ng all-around na triple-double na game-high 25 puntos mula sa 18 atake, anim blocks at isang ace, kasama ang 16 digs at 18 excellent receptions sa panalo konra Choco Mucho Flying Titans nakaraang Huwebes.

Dito nasungkit ng Cool Smashers ang kanilang ikapitong panalo sa eliminasyon upang mapanatili ang liderato na sunod na kakaharapin sa unang laban sa semifinals ang pinadapa sa Open Conference finals at dumaig sa kanila sa 2019 Reinforced conference na Petro Gazz (No.3) sa alas-2:30 ng hapon.

Minsan na nilang pinadapa ang Angels sa elimination sa bisa ng fourth set na panalo sa 25-19, 16-25, 25-18, 27-25 noong Oktubre 18 sa PhilSports Arena.

Susundan naman ito ng isa pang semis bout sa pagitan ng No. 2 na Chery Tiggo Crossovers at No. 4 Cignal HD Spikers sa alas-5:30. (Gerard Arce)