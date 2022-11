TikToker hanep pakulong Christmas tree sa buhok

Ilang linggo na lang ay Pasko na, kaya naman kaliwa’t kanan na ang mga dekorasyon at pakulo na pasok sa tema ng special season na ito. Gaya na lamang ng ganap ng isang TikToker na ginawang Christmas tree ang kanyang buhok!

Umano ng nasa 31 milyong views ang video ni Justice (@bigheadjustice) kung saan makikita ang kakaiba niyang trip makaraang gawing Christmas tree ang afro hair niya.

Makikita sa kanyang tiktok video ang kulay berde niyang buhok na afro style. Pinalibutan niya ito ng Christmas lights, silver na lanyards, pulang balls, at syempre ang bituin sa tuktok nito.

Sa dulong parte ng video ay pinatay niya ang ilaw at ipinakita ang finish look ng kanyang buhok na talaga namang parang Christmas Tree!

‘Di na naman nagpahuli ang mga netizen sa pagbabahagi ng kanilang mga komento.

Tulad na lamang ni @repunzle57, aniya, “This is what we all wanted and needed.”

“If I brushed my hair dyed it green and decorated it this is what I would get,” hirit naman ni @Samoan As.

Tila ‘di naman makapaniwala ang user na si @nylaa, ani, “Why does it look better than an actual christmas tree?”

May suhestiyon pa si @krist_random, sabi niya, “On Christmas or whatever u like u should go out in public like that and film so we can all see the reactions.”

Ang taba ng utak, ‘di ba!

Dagdag pa rito, noon pa man ay gumagawa na ng content si Justice sa kanyang account gamit ang kanyang malagong buhok gaya na lamang noong nagdaang Halloween. Nasubukan na rin niyang disenyuhan ito ng mga flag ng Brazil, Korea, LGBTQIA+ at marami pang iba.

Anu’t ano pa man, sabi nga nila, kanyang-kanyang trip lang ‘yan sa buhay! (Moises Caleon)