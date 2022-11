Senate nag-rally, kinaldag NHA sa UNTV Cup opener

Mga laro sa Nobyembre 30: (Novadeci Convention Center/ Novaliches)

UMAHON sa 16-puntos na pagkalubog sa first quarter ang Senate para silatin ang National Housing Authority, 86-80, sa opening ng 9th UNTV Cup nitong Lunes sa Araneta Coliseum.

Pasabog ng 27 markers (12-of-19 shooting) si Mark Anthony Marcos para pamunuan ang matinding rally ng Defenders sa harap ng 11,000 nanood sa Big Dome.

Nagdagdag pa si Mark Anthony ng tigatlong rebounds at assists.

Labis na natuwa si UNTV President and CEO Dr. Daniel Razon sa mainit na pagtanggap ng publiko sa pagbabalik ng torneo para sa mga public servant.

Dalawang taon natengga ang liga dahil sa COVID-19 pandemic, nagbabalik at magbibigay ng tax-free P3 million premyo para sa mapipiling charity ng magkakampeon.

Umayuda rin sa Senate sina Harry Petillos at Clard Torrente na nagbuhos ng 18 at 16 points, ayon sa pagkakabanggit, habang inako nina Michael Omega at James Mangaran ang rebounding sa hinablot na 25 sa kabuuang 47 ng koponan.

Ginagabayan ni coach Mike Fermin, malamig ang simula ng Defenders nang malubog 11-27 sa first canto pero humarabas at kinuha ang unahan, 63-60, papasok sa final 10 minutes ng dribolan.

Sinubukan ng NHA makabalik pero hindi sumapat ang tig-22 marka nina veteran Alvin Vitug at Tony Lustestica. (Abante Sports)