Saudi Arabia ginulantang si Lionel Messi, Argentina

PINAKAMALAKING upset sa 2022 Qatar World Cup ang 2-1 loss ni Lionel Messi at Argentina sa Saudi Arabia nitong Martes sa Lusail.

Pagtunog ng final whistle, blangko ang mukha ni Messi, nakapamewang na nakatayo sa midfield habang iniikutan ng nagtatakbong players ng Saudi.

South American champions ang Argentines, samantalang second lowest-ranked team ang Saudi sa Qatar.

“The truth? Dead,” singhal ni Messi nang tanungin pagkatapos. “It’s a very hard blow because we did not expect to start in this way.”

Isipin na lang na bitbit ng Copa Americana champion Argentina ang 36-match unbeaten run.

Mailap pa rin ang World Cup title kay Messi, walang naisagot ng iskoran nina Saleh Alshehri at Salem Aldawsari walang limang minuto ang pagitan sa kaagahan ng second half. (Vladi Eduarte)