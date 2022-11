Ruffa tinalbugan ni Mariel sa kadaldalan

Nagkita, nagchikahan sina Ruffa Gutierrez, at Senator Robin Padilla sa birthday party ni Karla Estrada noong Monday night.

Sey ni Ruffa kay Robin, nakita na niya ang taong mas madaldal at mas may energy sa kanya.

Tanong daw ng actor-politician kung sino at ang sagot ni Ruffa, “Your wife… si Mariel (Rodriguez)!”

Natawa na lang daw si Robin.

Lately kasi ay napapadalas ang pagsasama nina Ruffa at Mariel, and Ciara Sotto rin dahil sa kanilang ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’ new morning show sa bagong Channel 2, ang AllTV.

Sabi ni Ruffa, sa taping nila, kapag late na, bagsak na sila ni Ciara at halos wala nang energy, pero si Mariel daw, very high pa ang energy sa pagkukuwento, kaya bilib daw sila ni Ciara sa misis ni Robin.

“Daig ako. Si Ciara naman talaga, madalas tahimik, pero si Mariel, grabe ang energy sa pagkukuwento. Bilib kami. Talbog niya ako. Hahaha!” natatawang dialogue ni Ruffa.

Kaya sa pilot week daw ng ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’, tiyak na mag-e-enjoy ang lahat dahil sobrang chikahan silang tatlong hosts, plus may kanya-kanya raw silang mission na kailangang gawin.

Pero ang excited ako, Dondon (my dear editor), naibulong na sa akin ng isa sa production staff na may big revelation tungkol sa kanyang love life ang isa sa tatlong hosts ng ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’.

Sa pilot week daw ‘yon, kaya naman talagang tututok ako sa AllTV ng 11:00am, mula Monday hanggang Friday.

‘Yung matagal na raw na kinukulit-kulit sa isa sa hosts ng show na ‘yon tungkol sa love life nito ay magkakaroon na raw ng linaw.

Ang hula ng lahat na um-attend ng presscon, ang sinasabing relasyon nina Ruffa at Herbert ‘Bistek’ Bautista ang magkakaroon ng big reveal sa ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’.

Eh, si Ciara kasi, nag-deny na tungkol sa pilit na pagli-link sa kanilang dalawa ng basketbolistang si James Yap, na ayon sa kanya ay inili-link sa kanya dahil naka-table niya sa birthday party ni Annabelle Rama, pero ni wala naman daw silang komunikasyon.

Well, abangan na lang daw natin!

Ang bongga!

Karla araw-araw ang birthday party

Going back to Karla’s birthday, tinanong ko si Ruffa, “‘Di ba sa Friday may imbitasyon si Karla sa cast and staff ng ‘Maid in Malacañang’? Birthday dinner daw niya, pero nag-party na pala siya?”

“Araw-araw naman may party si Karla. Hahaha,” ang natatawang chika ni Ruffa.

Sa YouTube channel daw ni Karla mapapanood ang pa-party niya noong Monday!

‘Yun na!