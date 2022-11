Pulis Caloocan habambuhay kulong sa tokhang

Hinatulan ng 2 termino ng life imprisonment at 2 termino ng reclusion perpetua ang isang pulis Caloocan na napatunayang guilty sa pag-torture at pagtatanim ng ebidensiya sa tinedyer na sina Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo “Kulot” de Guzman noong Agosto, 2017.

Bukod sa nabanggit na hatol kay PO1 Jefrey Perez, hinatulan din ito ng 6 na buwan na arresto mayor hanggang apat na taon at 2 buwan dahil sa paglabag sa sections 4 at 14 ng Republic Act No. 9745 or Anti-Torture Act of 2009 na isinampa ng kaanak ni Arnaiz.

“WHEREFORE, premises considered the accused, PO1 JEFREY S. PEREZ is hereby found GUILTY beyond reasonable doubt for all the crimes charged against him,” ayon sa 36 pahinang desisyon ni Caloocan City Regional Trial Court Branch 122 Presiding Judge Rodrigo Pascua Jr., na may petsang Nobyembre 10, 2022.

Inatasan rin ng korte si Perez na bayaran ang pamilya ni Arnaiz at de Guzman ng tig-P1 milyon bilang moral damages, at panibagong tig-P1 milyon para sa exemplary damages.

“Moreover, pursuant to Section 18 of Republic Act No. 9745, the victim’s heirs, are likewise entitled to claim for compensation as provided under Republic Act No. 7309 for an amount to be determine by the government agency concerned,” ayon pa sa Korte.

Nabatid na hindi na nahatulan ang akusadong si Patrolman Rocky Arquilita matapos itong mamatay sa kulungan noong 2019 dahil sa hepatitis.

Si Arnaiz ay napatay dahil sa umano’y panghoholdap nito sa isang taxi driver. Nanlaban umano ito nang arestuhin at nakakuha umano ng iligal na droga sa kanya. Habang ang 14-anyos na si De Guzman na huling nakitang kasama ni Arnaiz sa Cainta, Rizal ay nakita sa creek sa Barangay San Roque, Gapan City, Nueva Ecija na may 30 saksak sa katawan. (Juliet de Loza-Cudia)