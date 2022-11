Produktong ‘smoke free’ ng PMI umarangkada na

Inilunsad ng Philip Morris International Inc. (PMI) ang kanilang bago at abot kayang heated tobacco product sa Pilipinas, ang ‘BONDS by IQOS’ na layong maisakatuparan ang ‘smoke-free’ vision.

Ayon kay PMI Chief Executive Officer Jacek Olczak, layon nito na makapagbigay ng makabagong ‘smoke-free’ options upang masigurong ang mga adult smoker ay hindi na babalik sa sigarilyo.

At ito ay sa pamamagitan ng BONDS by IQOS na espesyal na dinesenyo para sa tobacco stick, ang BLENDS ay isang bagong produkto mula sa IQOS na world’s No. 1 tobacco heating system na alok para sa adult smokers na nais ipagpatuloy ang kanilang paninigarilyo sa pamamagitan ng smoke-free product na kinumpirma ng siyensa bilang alternatibong sigarilyo.

Maari nang mabili ang BONDS by IQOS at BLENDS sa Metro Manila at sa mga sari-sari store sa susunod na taon sa abot kayang halaga. Ang BONDS by IQOS device ay P990 na may apat na iba’t ibang kulay na pagpipilian samantalang ang BLENDS ay P100 kada pakete ay may limang flavors kabilang ang classic, menthol at aromatic.

Binigyang diin ni PMFTC President Dennis Gorkun na ang nais ng PMI’s ay maisakatuparan ang ‘smoke-free’ sa hinaharap.

Ang BONDS by IQOS heats tobacco ay isang alternatibong paraan na imbes na sindihan ay pinaiinit ito upang mas maibigay ang authentic tobacco taste nito na walang upos at amoy ng sigarilyo

Ang IQOS na ang world’s most successful tobacco heating device na inilunsad ng PMFTC noong 2020 sa Pilipinas kasabay ng tobacco sticks na HEETS na kung saan ay patuloy na tinatangkilik sa merkado sa buong bansa.

“With the Filipino adult smoker in mind, we endeavor to offer accessible, affordable science-backed alternatives to smoking combustible cigarettes, with the goal to accelerate the realization of that transformative vision,” dagdag naman ni Gorkun.

Hangad ng PMI na sa taong 2025, higit sa 40 milyong adult smokers ay lumipat na sa smoke-free products at inaasahang sa nasabing taon ay higit 50 porsyentong kita ay mula sa smoke-free products.

Nabatid na nitong Setyembre 30, 2022, tinataya ng PMI na mayroong 19.5 milyong naninigarilyo ang IQOS users na.