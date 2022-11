PPA tatalupan dagdag-bayad sa insurance

Binalaan ng Philippine Ports Authority (PPA) ang publiko nahuwag basta maniwala sa anumang sinisingil na dagdag-bayad na insurance para sa mga pasahero ng pantalan. Ito ay matapos ang report ng ilang mga pasahero na mayroon pa ring mga oportunista sa loob ng ilang pantalan na naniningil ng dagdag na bayad para sa insurance bago makasakay sa mga barko ang mga pasahero.

Kaugnay nito, muling naglabas ng memorandum ang PPA sa lahat ng Port Managers sa buong bansa para siguraduhing naipatutupad ng maayos ang PPA Memorandum Circular No. 06-2010 o ang “Prohibition on the mandatory sale of passenger insurance coverage.” Sa ilalim nito, nakasaad na walang dapat na kinokolektang dagdag insurance sa mga pasahero sa mga pantalan na nasa ilalim ng PPA. Ayon sa PPA, ang lahat ng mga pasaherong sumasakay sa mga barko ay covered na ng insurance mismo ng barkong kanilang sinasakyan sa anumang insidente habang sila ay nakasakay rito kaya’t hindi na kailangang magkaroon pa ng dagdag na mandatory passenger insurance na nagpapataas ng gastos ng mga mananakay.

Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, mahaharap sakasong administratibo ang sinumang kawani ng PPA na mapatutunayang sangkot sa hindi awtorisadong paniningil sa mga pantalan kasama na ang mandatory passenger insurance.

“Heads will roll once proven guilty of unauthorized collection of fees inside the port including this mandatory passenger insurance. The PPA management is taking this matter very seriously as we are after the welfare and comfort of our passengers,” ani Santiago.

“Malinaw sa batas na wala nang iba pang gastos na dapat binabayaran ang mga pasahero sa pantalan. Kaya hinikiyat ko po ang publiko na i-report sa amin kung mayroon mang insidente ng paniningil bukod sa terminal fee at dagdag-bayad na sinisingil sa kanila” dagdag ni Santiago.