Parol ng mga PDL bumida sa Ortigas hotel

Ipinakita ng mga Persons Deprived of Liberty (PDLs) mula San Juan City ang kanilang angking galing sa paggawa ng mga parol nang pinailawan ang mga ito sa isang five-star hotel sa Ortigas.

Tila mga ilaw sa mga agaw-pansing kulay ang mga ginawang parol ng mga PDL na naka-display sa lobby ng Joy Nostalg Hotel & Suites.

Naging makahulugan nga ang lighting ceremony na pinasinayaan sa nasabing hotel kamakailan dahil sa mga ginawang parol na mga ito, kung saan ang mga kita mula sa hand-made parol ay mapupunta naman sa pamilya ng mga PDL, na naging daan para sila ay tila kasama sa selebrasyon ng pasko doon.

Ang nasabing mga parol ay kabilang nga sa Christmas lighting ceremony ng hotel na bida ang mga traditisyon ng pamilyang Pinoy.

“The parol has always been a symbol of hope, and the theme that we have chosen for this year’s festivity, ‘All Aglow,’ is anchored on this,” saad ni General Manager Odette Huang.

Bukod sa mga pambihirang parol na ginawa ng mga PDL, umeksena rin ang engrandeng Christmas tree na gawa naman sa locally-sourced materials tulad ng banig, rattan, at Capiz shells.

Kuminang sa liwanag ang nasabing seremonya na siyang simula ng pagdiriwang ng Pasko. Hinarana nga ang mga bisita ng Ateneo Chamber Singers at binusog ng Filipino Noche Buena offering.

Sa Facebook post ng BJMP San Juan CJ, nagpasalamat ito sa paumuan ng hotel at sa mga taong nasalikod ng makabuluhang programa.

Dumalo rin sa event ang iba’t ibang personalidad tulad ni Ivannovich Dimitriv Agote mula sa Department of Tourism na nagbigay ng mensahe hinggil sa importansya ng Pasko sa bansa. (MJ Osinsao)