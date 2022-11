Nag-apply ng police clearance, driver buking sa arrest warrant

IMBES na police clearance ang kanyang makukuha, isang warrant of arrest ang naghihintay sa isang driver nang tawagin ang kanyang pangalan sa tanggapan ng National Police Clearance System sa Dasmarinas City, Cavite Martes ng hapon.

Si Alvin Evangelista y Gelle, 44, driver, ng Blk 5a Lot 79 Ph1, Brgy. H2, Dasmariñas City, Cavite ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong paglabag sa RA 9262 (Ant Violence Against Women and their Children Act of 2004)

Sa ulat, nagtungo si Evangelista sa tanggapan ng National Police Clearance System (NPCS) sa Dasmarinas City Police Station sa Brgy Zone 4, Dasmarinas City Cavite upang kumuha ng police clearance alas-12:30 kamakalawa ng hapon.

Subalit nang tawagin ang kanyang pangalan, hindi police clearance ang ipinakita sa kanya kundi isang warrant of arrest dahil sa kanyang kaso matapos na lumabas sa kanilang E-warrant System ang kanyang nakabinbing kaso na nagresulta sa kanyang pagkaaresto. (Gene Adsuara)