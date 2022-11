Mikey Williams, TNT sinunog ng Dragons

Mga laro Biyernes: (PhilSports Arena)

3:00pm — Blackwater vs Rain Or Shine

5:45pm — Ginebra vs TNT

NALIMITAHAN lang sa 11 puntos kasama ang tatlong turnovers ang kamador ng TNT na si Mikey Williams, hindi rin nakapaglaro ang beteranong playmaker na si Jayson Castro at naubos ang tikas ng Tropang Giga kontra guest squad Bay Area Dragons, 108-140, sa unang laro Miyerkoles ng 2022 PBA Commissioner’s Cup sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Sinamantala ito ng Bay Area, na nakakuha ng career-high 30 points mula kay Kobey Lam na nahirang na Best Player of the Game, tampok ang 6-of-12 sa tres.

Nagdagdag pa ito ng 6 rebounds, 2 assists at 1 steal upang manatili sa solong pagkapit sa liderato sa kabuuang 10 panalo at 2 talo.

Tumulong din si Myles Powell sa pagratsada ng Dragons sa ikalawang yugto sa pagbuhos nito ng 37 puntos, 6 rebounds, 7 assists at 1 steal bago nagpahinga sa huling dalawang yugto kung saan hindi na nilingon ng koponan ang karibal tungo sa ikaapat na sunod na panalo.

Nalasap naman nina Mikey at ng Tropang Giga ang ikatlong sunod na kabiguan para malagay sa balag ng pagkakapatalsik sa kartada nito na 4 na panalo at 7 talo sa ika-10 puwesto.

Ang kabuuang 140 puntos naman ang bagong conference-high para sa Dragons, pinakamataas din na output sa PBA game sapol na itala ng San Miguel Beer kontra Columbian Dyip ang 143-119 panalo noong 2018 Governor’s Cup eliminations. (Lito Oredo)