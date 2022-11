Mga panabong ni Ka Rex bibira

ISASABAK ni sabong sensation Ka Rex Cayanong ang malulupit nitong panabong sa Face-Off 4-Stag Derby Team Diamond Cutters na gaganapin sa Lipa, Batangas ngayong Huwebes.

Pakay ni veteran broadcast journalist Cayanong na masilo ang panglimang kampeonato bago matapos ang taong 2022 kaya tiyak na salado ang gagamitin nitong warriors.

Gamit ang entry name na ‘Sabong On Air’, inaasahang mapapalaban ang mga alaga ni Cayanong sa event na sasalihan ng halos 65 na tigasing sabungero na miyembro ng Diamond Cutters Group C.

Mga WPC-banded at may timbang na 1.7 kgs – 2.150 kgs stags lamang ang maaaring isali sa derby na may entry fee at minimum bet na parehong P11,000.

Para sa ibang detalye, makipag-ugnayan lamang kina Ms. Nelia (09150964131 / 09636332134), Paula (09638900723), Jocyl (09632282412), Shamela (09663351576) at Angela (09516685290).

Kampeon ang ‘Sabong On Air’ sa King Arthur 6-Cock Derby noong Hulyo, sa WPC Battle of the Big Boys noong Marso 21 sa Manila Arena sa Sta. Ana at dalawang beses noong Mayo nang mag-combined entry sila ni Richrad Perez sa JP Dragon 6-Cock Derby at Hagibiz 4-Cock Derby. (Elech Dawa)