Mga binentang gamit sa kampanya nina PBBM, FL Liza pinakyaw

Ibinenta sa “garage sale for a cause” sa Kamara ang mga damit na ginamit ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta-Marcos.

Nagpadala ang pangulo ng 16 t-shirt, polo shirt at dress shirt, ilan sa mga ito ay ginamit sa nakaraang kampanya.

Ang t-shirt ay nagkakahalaga ng P200 at P2,000 naman ang polo shirt.

Nagpadala naman ang First Lady ng mga pares ng mga sapatos at Filipiniana sa bazaar.

Si dating pangulo at incumbent Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo at ilan pang kongresista ay nagpadala rin ng kanilang mga gamit upang ibenta sa event.

Ang bazaar ay inorganisa ng Association of Women Legislators Foundation, Inc. (AWLFI) na pinamumunuan nina Tingog party-list Rep. Yedda Marie Romualdez, at Bulacan Rep. Linabelle Ruth Villarica, pangulo.

Sa mensahe, binati ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang AWLFI sa kanilang proyekto na ang kikitain ay gagamitin sa mga aktibidad para sa kapaka¬nan ng publiko.

Bukod sa mga pre-loved item, may mga ibinebenta ring pagkain, pangdekorasyon at iba pa. (Billy Begas)