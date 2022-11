Malasakit at serbisyo para sa ating OFWs

Gaya ng marami sa inyo, ako rin po ay isang magulang. At gaya rin ng marami sa inyo, alam ko rin ang pakiramdam ng nag-aalala sa ating mga anak kung may mga pagkakataong malayo sila sa atin lalo na kung magkasakit sila.

Isa lamang po ito sa mga sitwasyon na bumabagabag hindi lamang sa akin, kundi maging sa milyun-milyong overseas Filipino workers na nawawalay sa kanilang mga mahal sa buhay.

Kaya naman ganoon na lamang ang aking malasakit sa ating OFWs. Marami sa kanila ay mga magulang din, may mga anak at kapamilya na iniwan sa Pilipinas habang nakikipagsapalaran sa ibang bansa upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ang iba sa kanila ay mga anak din na nangangailangan ng aruga ng kanilang mga magulang oras na meron silang karamdaman.

Sa mga ganitong pagkakataon, naniniwala ako na kailangang pumasok ng gobyerno upang mabigyan ng suporta ang ating mga OFWs na napakalaki rin ng ambag sa ating ekonomiya. Sa kadahilanang ito, naging masidhi po ang aking hangarin na itaguyod ang kanilang kapakanan sa pamamagitan ng mga programang magbibigay ng benepisyo hindi lamang sa kanila kundi maging sa kanilang mga pamilyang naiwan rito sa Pilipinas.

Isa po riyan ang pagtatatag ng OFW Hospital. Sa ilalim ng administrasyon ni dating pangulong Rodrigo Duterte, dinaluhan ko ang groundbreaking ng kauna-unahang OFW Hospital sa bansa noong 2020 sa San Fernando City, Pampanga. Nag-isyu po ng Executive Order No. 154 ang dating pangulo noong nakaraang taon upang mapabilis ang pagtatayo ng naturang ospital. Binuksan ito noong May 2 ngayong taon.

Sa tulong ng OFW Hospital, hangad ng gobyerno na masuklian man lang ang sakripisyo ng ating OFWs sa pamamagitan ng mas maayos na serbisyong medikal para sa kanila at kanilang mga pamilya. Paraan din natin ito upang mapasalamatan sila sa kanilang kontribusyon sa ating bansa, lalo na ngayong may pandemya.

Maliban sa medical care, magsasagawa rin ang OFW Hospital ng mga pananaliksik tungkol sa pag-iwas, pangangalaga, at paggamot sa mga sakit na karaniwan sa mga OFW, gayundin ang pagbibigay ng specialized training para sa health workers para sa implementasyon ng health services na partikular para sa OFWs.

Ang OFW Hospital ay hindi lamang isang pangarap na natupad para sa amin ni dating pangulong Duterte kundi isa ring patunay kung gaano natin pinahahalagahan ang mga sakripisyo at kontribusyon ng ating mga minamahal na migrant workers.

Nagbukas man ito ngayong taon lang, marami na po sa mga kababayan natin ang natulungan ng OFW Hospital. Nagsimula sa humigit-kumulang isandaang pasyente nang magbukas ito noong Mayo, umabot na ito ngayon sa halos isang libo na mga kababayan nating OFW at dependents ang natulungan at nagpagamot sa naturang ospital.

Ngunit hindi lamang po mga OFW at kanilang dependents ang natulungan ng ospital na ito. May mga ordinaryong Pilipino rin na nagpapagamot doon at natutulungan. Dahil sa tagumpay na ito, hangad ko na mas tumaas pa ang antas ng kalidad ng serbisyo na ibinibigay nito sa tulong ng tuluy-tuloy na suporta ng gobyerno. Bilang chair ng Senate Committee on Health, asahan po ninyong kaisa ninyo ako sa hangaring ito.

Sa kabila ng pagbubukas OFW Hospital, batid ko po na marami pa rin sa ating mga kababayang OFW ang nangangailangan ng karagdagang suporta upang matugunan ang healthcare at medical needs ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito po ang dahilan kaya sinikap ko na makapaglagay tayo ng Malasakit Center sa loob ng OFW Hospital.

Ngayong Huwebes, Nobyembre 24, bubuksan na po ang Malasakit Center sa OFW Hospital na handang tumulong sa OFW families na nangangailangan ng medical assistance mula sa gobyerno. Ito na ang ika-153 na Malasakit Center sa buong bansa.

Kasabay ng pagbukas ng Malasakit Center ay ang aming pagbisita sa mga pasilidad ng OFW Hospital upang alamin kung paano maaaring mas paigtingin pa ang serbisyo rito. Nag-abot din ang aking opisina ng konting tulong sa mga pasyente at hospital personnel bukod sa ayuda na ipapamahagi naman ng Department of Social Welfare and Development sa mga kuwalipikadong benepisyaryo.

Sa tulong ng Malasakit Center, hindi na po kailangan pang lumabas ng ospital upang maghagilap ng tulong at pumila sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno para lamang mabayaran ang hospital bills. Tayo na po mismo ang naglalapit sa nangangailangan nating mga kababayan ng mga serbisyong inilaan naman talaga para sa kanila.

Hangad ko po na sa mga serbisyong ito, kahit papaano ay maibsan ng ating mga OFWs, lalo na iyong mga magulang, ang kanilang mga ikinababahala tungkol sa kapakanan ng kanilang mga pamilyang naiwan sa ating bansa. Hangad ko na kahit papaano ay mabawasan ang pinapasan nilang mga suliranin nang sa gayon ay maayos nilang magampanan ang iba pa nilang mga responsibilidad.

Habang papalapit na ang Kapaskuhan, ang tanging hiling ko lang po ay ang patuloy na pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat Pilipino upang malampasan natin ang mga krisis na ating kinakaharap, OFW man tayo o hindi, nasa gobyerno man tayo, pribadong sektor, o karaniwang mga mamamayan. Sino ba naman ang magtutulungan kung hindi tayo lang na kapwa mga Pilipino?

Ngayong maraming OFWs ang apektado ng pandemya at iba pang pandaigdigang krisis, dapat lamang na bigyan natin sila ng sapat na atensyon para matulungan ang ating mga bagong bayani na makabangong muli. Ang kanilang pagbangon ay pagbangon din ng buong bansa at buong sambayanang Pilipino. Siguraduhin nating walang maiiwan tungo sa mas ligtas, komportable at masaganang kinabukasan na ating inaasam para sa lahat!