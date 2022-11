Lovi paliligayahin mga batang lansangan

Grabe ang pagka-busy ni Lovi Poe, ha!

Imagine, nag-fly na naman siya sa London para mag-attend sa special event ng Omega ngayong Nov. 23.

Pero, agad-agad nga siyang babalik sa Pilipinas dahil sangkatutak na naman ang trabahong haharapin niya. Remember, bukod sa ipalalabas ang Flower Of Evil nila ni Piolo Pascual sa TV5, usap-usapan na agad ang nakakaloka sa gandang teleserye na gagawin niya.

At heto pa nga, brand ambassador nga siya ng ‘Ready Set Glow Cosmetics’.

“I was told that the Ready Set Glow woman is modern, fearless, fun and is a citizen of the world and she is not afraid to express her individuality, that’s why it is a perfect fit for me,” sabi ni Lovi.

Well, super glowing, o kumikinang naman talaga ang kagandahan ni Lovi, ha!

“I love the cosmetic line because it symbolizes who I am. I’m really looking forward in being part of this new family,” pag-amin pa ni Lovi.

Samantala, sa Nov. 30 naman ay panibagong event ang pupuntahan ni Lovi. Ang mga batang lansangan naman ng Manila ang bibigyan niya ng pagmamahal.

Ang mga bata nga na inaaruga ng Childhope Philippines, na isang non-profit organization ang makakaranas ng pagmamahal ni Lovi.

Lovi will be joining these children in an afternoon of song and party, ang ‘Musikalye’.

Sabi ni Lovi, palaging may puwang sa puso niya ang Childhope Philippines.

“Childhope has always had a special place in my heart,” sabi pa ni Lovi. (Rb Sermino)