Laging nasa isip ang ex

Nais ko lang din pong magtanong ng tungkol sa napapanaginipan ko lagi. May isa po ako panaginip ngunit Iaging ito ang laman halos ng mga panaginip ko, hindi man sunod-sunod na gabi pero natatandaan ko ‘to dahil sa paulit-ulit nga. MadaIas kong mapanaginipan ang ex boyfriend ko. MatagaI na po kami hiwaIay at ako po ay may asawa at mga anak na rin.

Ang pinagtataka ko Iamang po ay hindi ko naman sya iniisip pero madaIas ko sya mapanaginipan. kung tatanungin ako kung may nararamdaman pa ko sa kanya, masasabi ko na waIang waIa na dahiI sa tagaI na namin naghiwaIay at ako ay may pamiIya na. Ang pinagtataka ko Iamang po ay bakit madaIas ko sya mapanaginipan? Ano po kaya ang dahiIan ng aking panaginip?

Maria

Kahit matagal nang hindi nakikita o nakakasama ang isang tao basta’t nag-iwan siya sa iyo ng marka, malaki ang chance na mapanaginipan mo pa rin siya. Ang tanong lamang ngayon ay kung anong marka ito at nagbigay ba ito sa iyo ng labis na kasiyahan o trauma?

May mga ilang pagpapakahulugan din ang nagsasabi na ang mga ganitong panaginip ay dulot ng pinagdadaanang problema sa ngayon.

Maaaring nais mong magbalik sa nakaraan kung saan masaya ka bilang buhay dalaga at wala pang mabibigat na responsibilidad sa pag-aasawa o pagkakaroon ng sarili mong pamilya.

Posibelng minsan y napapaisip ka kung ‘paano kung siya ang nakatuluyuan ko at hindi ang aking asawa ngayon, ano kaya ang magigign buhay ko?’

Ikaw lang din ang makakasagot.

Pero tulad nga ng nabanggit kanina, maaaring dala rin ito ng trauma. May mga pinagdaanan ka ba sa inyong relasyon ang muling nagbabalik ang pakiramdam ngayon? Kung oo, marahil ito nga ang dahilan.

Hindi naman sinasabi ng panaginip mo na buhayin mo ang inyong komunikasyon at ang namamagitan sa inyong dalawa lalo pa nga’t may sariling pamilya ka na ngayon.

Ang mahalaga, pakiramdaman at tukuyin mo ang iyong emosyon. Maaaring dala lamang talaga ito ng sinasabi ng subconsious mind mo na nag-iisip ng mga what if o ng ‘ano kaya ang pwedeng nangyari’.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com