Kakilig sa ‘Darna’: Zaijian, Mutya nangangamoy relasyon

May bagong love team na inaabangan ang mga manonood sa “Mars Ravelo’s Darna” sa mga karakter nina Zaijian Jaranilla at Mutya Orquia.

Ang daming nang tambalan ang kinakikiligan sa “Darna” dahil bukod kina Jane de Leon at Joshua Garcia, Joshua at Janella Salvador, at pati ang Darlentina nina Jane at Janella, ay shini-ship naman ng netizens ngayon ang mga karakter nina Zaijian at Mutya.

Kilig na kilig ang netizens kina Zaijian at Mutya dahil malakas daw ang chemistry ng dalawa at pinagagaan nila ang takbo ng istorya ng serye.

Binahagi ni Mutya ang kanyang pakiramdam na makasama si Zaijian sa “Darna” at kung paano ito nakakatulong sa kanya bilang aktres.

“Nae-excite po ako lalo na makaka-work ko ulit si Zaijian. Masaya kasi dahil sa kanya, mas nagiging vocal din ako sa mga naiisip ko about sa character. Kasi super magsasalita siya sa mga suggestions,” sey ni Mutya sa panayam sa kanya ng “Star Magic Inside News” sa YouTube.

Ito nga ang comeback serye ni Mutya kaya nangangapa siya sa set at first at naging komportable talaga siya dahil sa tulong ni Zaijian.

“Mas napadali kasi nakikipag-communicate siya. Kapag may naiisip siya, kahit hindi pa niya sabihin kina direk, sasabihin na niya sa akin at magbibigay ng advice rin,” kuwento ng aktres.

Sa kasalukuyang takbo ng “Darna,” classmates at friends pa lang sina Zaijian at Mutya kaya dapat abangan kung magka-developan sila bilang lovers.

“Naku, mahirap agad sagutin ‘yan ha. Kasi may crush akong teacher ko, so ipapakita natin sa mga tao kung ano ang magiging path nina Ding at ni Trisha,” patikim ni Zaijian.

Pero, para sa mga fan, mas maging maging magdyowa sila, ha! So, nangangamoy relasyon na nga, di ba?

