Kabayong Sercretary dumaan sa butas ng karayom sa 2YO race

KASAMA rin sa mga nagpakitang-gilas nitong Linggo ang kabayong si Secretary nang manalo sa MARHO Breeders 2-Year-Old Juvenile Fillies na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Dumaan sa butas ng karayom si Secretary bago nasungkit ang korona dahl sa largahan pa lang ay nakipagtagisan na ito ng bilis sa unahan hanggang sa rektahan.

Maganda ang pagkakadala ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate sa anak nina Dance City at Romantic Jewel na si Secretary kaya kahit napahiraapan ay nanalo pa rin ng may limang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Winner Parade.

Inilista ni Secretary ang tiyempong 1:25 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Ronaldo David ang premyong P300,000 sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Nasilo ng may-ari ni Winner Parade ang second place prize na P112,500 habang P62,500 at P25,000 ang third at fourth placers sa mga owner nina Amiable Maxinne at Make Or Break, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)