Ka Tunying atras sa banggaan kay Tulfo

Iba ang konsepto ng bagong public service show ni Ka Tunying o ni Anthony Taberna sa ALLTV. Pwedeng sabihin na mas pwede siyang maging ‘mainit’ lalo na sa mga pwedeng masagasaan sa mga scoop at kuhang larawan o video na ipapakita nila.

Ngayon pa nga lang, may mga bashers at threat na rin siyang natatanggap. Kaya tinanong namin ito kung sa tingin niya, worth it naman if ma-stake ang safety at mga pambabash na makukuha niya dahil sa “KUHA ALL” na show niya.

“Sa tingin ko po ay sulit po ‘to. Alam niyo, katulad din ng Ka Tunying sa old channel 2, ang objective po natin lagi ay hindi para kumita, hindi para mag-rate. Lagi ko pong naiisip na kapag gumagawa ako ng show o commentary o gumagawa ako ng video, meron ba ‘kong naiaambag sa mga nanonood o nagpa-follow sa akin.

“Hindi man sa pera o sa materyal na bagay, pero may naiambag ba ako sa isip nila o sa damdamin nila. Tingin ko, sulit na sulit po ‘yung ganong klase po.”

Sa tanong naman kung siya na ba ang tila kakumpetensiya ni Tulfo. Mabilis ang tanggi nito.

“Hindi po, hindi po… hindi ko po pangarap ‘yon. Hindi ko po pangarap na makipag-kumpetensiya kanino man.

“Pero sigurado po ako na hindi ko po linya kapag ang uri po ng public service ay papasok sa domestic issues. Hindi ko po kaya ‘yon. Mahina po ang loob ko do’n, e.

“Pwede ko pong pag-awayin ang dalawang politiko, pwede po ‘yon. Pwede ko pong pag-awayin ang kriminal at pulis, pero ‘yung type na sa pamilya… mahina po ang dibdib ko do’n, hindi po ako matapang sa gano’n.

“Kaya po itong sinasabi nating public service, halimbawa may natulungan tayong miyembro ng pamilya, mahahawa na rin ‘yung ibang similarly situated sa isang lugar. Halimbawa po, walang mga warning device, naaksidente po ang isang tao.

“Ang ultimate objective po namin is for people to benefit.”

Ngayong Sabado na, November 27 at 5pm sa ALLTV ang pilot ng show. (Rose Garcia)