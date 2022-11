Juvic Pagunsan, Justin Delos Santos magpapasiklab sa World Open Golfest

ASINTA nina 2020+1 Tokyo Olympian Juvic Pagunsan at Justin Delos Santos ng ‘Pinas na makapagposte nang mas mataas na mga puwesto sa pagsabak ngayong Huwebes sa ¥200M (P80.6M) 41st Casio World Open Golf Tournament sa Kochi Kuroshio Country Club sa Kochi, Japan.

Sa natapos na 20 torneo ni Pagunsan ng Bacolod sa 49th Japan Golf Tour 2022, pianakamataas niyang tinapos ang panlima sa Leg 17 Panasonic Open Championship noong Sept. 25 sa Hyogo kung saan nagkamal siya ng ¥4.4M (P1.7M) .

Samantalang ang Fil-Am na si Delos Santos sa nilaruang 16 ay tersera ang best finish sa Leg 19 For The Player By The Players nu’ng Oct. 9 sa Gunma na rito’y nabiyayaan naman siya ng ¥3.4M (P1.3M).

Ang Casio World Open ang 25th at penultime leg ng JGT sa taong ito, na matatapos ang season sa ¥130M (P52.5M) 60th Golf Nippon Series JT Cup sa Dec. 1-4 sa Tokyo Yomiuri Country Club. (Ramil Cruz)