DOJ binutata sa SOGIE, divorce, same-sex marriage bill

Kinondena ng grupong Akbayan ang naging pahayag ng gobyerno sa United Nations (UN) na tutol na gawing legal ang mga panukala para sa karagdagang proteksyon ng kababaihan at gender rights, partikular ng mga indibiduwal mula Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex, and Asexual (LGBTQIA+) community.

Sa isang pahayag, binanggit ng grupo ang sinabi diumano ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa UN na ibabasura ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga panawagan nag awing legal ang mga pro-equal rights at pro-women bills katulad ng Sexual Orientation and Gender Identity and Expression (SOGIE) Equality Bill, divorce bill, same-sex marriage at abortion dahil isang Katolikong bansa aniya ang Pilipinas.

“Freedom of religion and gender equality are not mutually exclusive. Nakakalungkot na ang mismong gobyerno ang tumatakwil sa tungkuling ipagtanggol ang mga karapatan ng kapwa Pilipino. A just society is a more accepting society,” sabi ni Percival Cendana ng Akbayan.