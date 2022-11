Diokno ‘di kabado sa P13.5 trilyon utang ng PH

Hindi nababahala si Finance Secretary Benjamin Diokno sa laki ng utang ng pamahalaan na umabot na sa P13.5 trilyon noong katapusan ng Seytembre.

“It is manageable. It should not be a cause for concern,” sabi niDiokno sa Commission on Appointments kahapon.

Kung titignan ang laki ng utang at ikukumpara ito sa laki ng ekonomiya, mababa pa ito kaysa sa inuulat ng ibang mga bansa. Ani Diokno, ang tinatawag na debt to GDP ratio ay nasa 62% lamang samantalang umaabot na ito sa 100% o 200% sa ibang mga bansa.

Manageable pa aniya ito sapagkat 30% lamang ang foreign debt at 70% ang domestic debt o sa loob lamang ng bansa inutang.

Giit ni Diokno, ang diskarte ay palakihin ang ekonomiya para dumami ang kita ng pamahalaan at maipambabayad sa utang.

“The strategy is to outgrow the debt,” sabi ni Diokno.

Sa ngayon, ang target ng pamahalaan ay palaguin ang eknomiya ng Pilipinas ng 6.5%-8% .

Noong 3rd quarter ay lumago ang ekonomiya ng 7.7% at naniniwala si Diokno na makakamit ang target ng pamahalaan. (Eileen Mencias/Dindo Matining)