Claudine dream kachika ni Mariel; John Lloyd bet maka-face to face ni Ciara

Sa totoo lang, sa mediacon pa lang na halos unang nakita at nakausap ng ilang entertainment press ang bagong kumbinasyon ng mga host o ‘mhies’ sa umaga, patok at pasok na talaga.

Natawa rin sina Ciara Sotto, Mariel Rodriguez-Padilla at Ruffa Gutierrez nang sabihin namin na magiging napaka-challenging sa magiging guest nila sa M.O.M.s (Mhies on Mission) na mag-guest.

Silang tatlo pa lang, buhay na buhay na ang morning show ng ALLTV na magsisimula ng mapanood sa Lunes, November 28 from 11am to 12 nn Monday to Friday. Pare-parehong mga chikadora, smart at witty ang tatlo at parang nag-swak talaga sila.

Kaya tinanong namin sina Ruffa, Mariel at Ciara kung sila ang tatanungin, sino ang kanya-kanyang wish nila na mai-guest sa MOMs.

Bongga ang sagot ni Ciara na ang parehong ex nila ni Ruffa na si John Lloyd Cruz ang wish niyang i-guest. Pinapili ito kung si Mr. Yap (James Yap) o si John Lloyd daw?

Bigla kasing na-link si Ciara kay James dahil lang magkausap sila at magka-table sa nakaraang birthday party ni Annabelle Rama. Pero mariin na itong nilinaw at itinanggi ng MOMs host as in zero, nothing between them at single raw siya.

Kaya natatawang sagot niya sa kung sino ang gusto niyang maging guest nila, “John Lloyd Cruz! Why not?”

At saka tinanong si Ruffa na, “ ‘Di ba, ate, okay lang ba sa‘yo?”

Sinagot naman siya ni Ruffa na, “Aba, why not? Dapat nga nag-guest ako sa show niya, eh.”

At kung may gustong itanong si Ciara kay John Lloyd, ano kaya ito?

“Itatanong ko sa kanya kung ano ang ia-advice niya sa mga mhies.”

Kaso, hiniritan si Ciara na masyado naman daw seryoso ang itatanong niya sa ex-boyfriend. Kaya game naman niyang binago ang tanong na, “Tatanungin ko siya kung sino ang mas nami-miss niya sa amin. Hahaha!”

Pero binawi rin at sinabing, “Ang pangit. ‘Wag gano’n. Chikahan lang. Fun, fun lang. Walang gano’n.”

Sa part naman ni Ruffa, ang gusto raw niyang i-guest ay ang mommy at daddy niya na sina Annabelle at Eddie Gutierrez. ‘Yun nga lang, kung sabay raw ang mga ito, hindi siya sure kung makakapagsalita pa ang daddy niya.

“Siguro, dapat hiwalay, si Mommy na lang muna. Kulang ang isang oras, si Mommy ko pa lang.”

Si Mariel naman, ang idol daw niya ang gusto niyang maging guest.

“Walang iba, isa rin siyang mhie and I think, marami tayong matutunan sa kanya because ang dami niyang pinagdaanan, struggles in life but she continues to move forward and strive for her children. My idol, Ms. Claudine Barretto.”

At dahil bagong show, bagong network, wish nilang tatlo na sana ay marami ang manood sa kanila. Na in all fairness, mukhang marami talaga ang maaaliw at matutunan lalo na sa mga mission na gagawin nila sa show. (Rose Garcia)

Buboy Villar itinanggi relasyon kay Jelai Andres

Pwedeng ilaban na sa taong 2022, si Buboy Villar ang isa sa pinaka-‘guwapong” leading man huh! Aba, sa GMA-7 na lang ay ilang Kapuso actresses na ang patok din ang tandem sa kanya.

At sa kanyang bagong movie, ang “Ang Kwento ni Makoy”, kung hindi namin napanood ang advance screening, hindi siguro kami maniniwala na may kilig talaga sa pagitan nila ng baguhang Sparkle artist at in fairness, very promising na leading lady niya from Cebu na si Bella Thompson.

Hindi ito ang unang lead role ni Buboy sa movie, pero sabi rin niya, “may mga ginawa na po akong pang-international films, pero as a nurse, first time. At first time ko rin na may kinikilig pala sa akin?! Hahaha!”

Pero sa totoong buhay, may nagpapakilig ba sa kanya?

“Teka lang, single father kasi ako. Parang hindi ko na alam ang pakiramdam ng kilig ulit. Sa totoo lang ha, nalimutan ko po. Siguro happy po ako sa career na tinatahak ko ngayon. Happy ako sa family ko. Happy ako sa nanay ng mga anak ko, kasi happy kami. Happy ako kasi, malalaki na mga anak ko.”

Saka namin siya tinanong kung bakit sini-ship talaga sila ni Jelai Andres?

“Ano po kasi, bff ko po kasi si Jelai. At habambuhay, kaibigan niya ko. Wala lang ‘yon,” natawa niyang sabi.