Bianca hindi magsasawa kay Ruru

Pinakilig ni Bianca Umali ang mga fan nila ni Ruru Madrid nang ipaalam niya ang upcoming teleserye nila para sa GMA Public Affairs na may titulong ‘The Write One’.

Sa programang ‘The Boobay and Tekla Show’ ay pinag-react si Bianca sa mga sinabi ni Ruru noong mag-guest ito noon at tinanong sa mga tunay na nararamdaman niya para sa Kapuso actress.

Unang reaction ni Bianca ay sa sinabi ni Ruru na siya ang babaeng gusto niyang makasama habambuhay.

“Very flattering na marinig at makita na sinabi niya ‘yon on-air sa inyong lahat. Ang sarap sa puso kasi alam ni Ru kung gaano ako ka-private na tao and hindi talaga ako katulad niya na ikukuwento ko ang lahat sa lahat,” sey ni Bianca.

Nabanggit din ni Ruru na very proud ito sa mga na-achieve ni Bianca sa career nito, lalo na sa pagganap sa iba’t ibang roles sa mga teleserye nito sa GMA.

“The fact na gano’n siya ka-proud, it only shows me all the more that I am also the luckiest to have him with me.”

Sa sweet message na iniwan ni Ruru para kay Bianca, sinuklian naman niya ito ng isa ring matamis na mensahe.

“Thank you kasi alam mo kung gaano ka kaimportante sa buhay ko. Maraming panahon na pakiramdam ko mag-isa lang ako pero ‘yung kamay mo ‘yung nandiyan para mayroon akong mahahawakan at makakapitan.

“Sa sinabi mo na hindi mo man masusuklian ang lahat, hindi ko hinihingi na suklian… ang sa akin lang ay ‘yung diyan ka lang sa tabi ko, huwag kang mawawala sa akin kasi hindi ko kaya and hindi ako mapapagod na yakapin at hawakan din ang kamay mo sa lahat ng pagkakataon na kailangan mo ako,” sabi ni Bianca. (Ruel Mendoza)