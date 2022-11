Bersamin lusot sa CA; COA chief binitin

Nakumpirma na sa Commission on Appointments ang designation o pagtalaga nina Executive Secretary Lucas Bersamin at Finance Secretary Benjamin Diokno.

Bago ito, tinalakay ng CA committee on executive secretary and presidential communications offices of the Office of the President ang appointment ni Bersamin.

Samantala, ang designation naman ni Diokno ay tinalakay ng CA committee on finance.

Nakumpirma sa CA plenary ang pagtalaga ng dalawang opisyal matapos ang rekomendasyon ng komite.

Samantala, ipinagpaliban ng CA ang deliberasyon ng ad-interim appointment ni Commission on Audit (COA) Chairperson Gamaliel Cordoba.

Tinalakay ng CA constitutional commissions and offices ang appointment ni Cordoba subalit sinuspinde ito matapos magkainitan sina Senador Risa Hontiveros at Sagip Party-list Rep. Rodante Marcoleta sa isyu ng pagsara ng ABS-CBN Corp. (Dindo Matining)