Ben Simmons binugbog ng boo sa balik-Philadelphia

SA 32 minutes na nasa loob ng court sa Wells Fargo Center sa Philadelphia, hindi tinantanan ng boo si Ben Simmons.

Masaklap, kumpleto ang Big 3 ng Brooklyn pero nasilat pa ng 76ers kahit wala sina Joel Embiid at James Harden na parehong may foot injury.

Inangklahan ng 24 points ni Tobias Harris, 22 ni De’Anthony Melton at 19 points, 10 rebounds ni Paul Reed off the bench ang 115-106 win ng Sixers kontra Nets.

Nagsumite si Simmons ng 11 points, 7 rebounds at 11 assists sa kanyang unang laro sa Philadelphia matapos i-trade ng 76ers sa Brooklyn kapalit ni Harden.

Kahit ang 23 points ni Kyrie Irving at 20 ni Kevin Durant, hindi naisalba ang Nets.

Tatlong minuto pa ang natitira sa laro, isinuko na ni Brooklyn coach Jacque Vaughn ang laban nang ilabas ang kanyang starters.

Kahit nabibingi sa boo, dedma lang si Simmons.

Sinenyasan pa niyang tumahimik ang crowd matapos isubo ang layup, at kibit-balikat na parang si Michael Jordan nang ipasok ang dalawang free throws. (Vladi Eduarte)