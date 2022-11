Banana cue sa Batangas espada ang peg

Meryendang nakakabu-solve ba ang hanap mo? Aba swak na swak ito sa ‘yo!

Kamakailan lang ay nag-trending sa social media ang post ng user na si @ramilarintoc sa kanyang TikTok account. Video ito ng isang babaeng vendor sa Batangas na naglalako ng banana cue.

Hindi ito ‘yung tipikal na makikita mo sa bangketa dahil mala-espada ang peg nito sa super haba. Mapapanuod sa video ang naka-plastic na sticks ng mga banana cue na mayroong anim hanggang pitong piraso kada isang tuhog.

Dagdag pa rito, binanggit din ng uploader na murang mura lang ito sa presyong P25 na talaga namang sulit lalo na sa mga nagtitipid.

Ayon sa tindera sa video, ang mga paninda umano niya ay sarili niyang gawa at sa isang araw ay gumagawa sila ng dalawang tray na mabilisan lang nauubos tuwing kanilang inilalako.

Maraming netizen ang napa-comment sa pagkatuwa sa banana cue ala espada. Ayon sa isang netizen, tila pampamilya na ang size nito, at sana all may ganito sa buong ‘Pinas.

“Marketing strategy ni kuya ang galing.. bukod sa marami na tingnan ay masarap din.. pero kung tutuusin eh dito samin 12pesos isang stick. Sa 2 sticks 24pesos,” sabi naman ni Katleen Ann Avila Espinosa.

Tila nagbahagi naman ng rant ang user na si Mannilyn Arca Lingon, sabi niya, “Dalwng piraso dto 15 pesos na so napaka mura nanyan pra sa 25 pesos.”

“Apat na saging bitin pa ko. tas 18pesos dalawang saging sa isang stick. Kung ganyan solve ako kaso ang layo mo nay,” komento naman ni @vrnc_stplr.

Pinatunayan lang ng bebot vendor na sa panahon ngayon dapat mas madiskarte at creative ka sa pagbebenta upang mas madaling mahikayat ang mga mamimili.

Ikaw, bibili ka ba ng espada este banana cue na ito? (Moises Caleon)