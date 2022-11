Arjo maalaga kay Maine: Allan K naluha nang pumasok sa Clowns comedy bar

Ang bongga ng grand opening ng bagong comedy bar ni Allan K., ang ‘Clowns Republik’ na nakapuwesto pa rin sa dating bar niya ang Klownz Comedy bar.

Halos lahat ng mga dabarkads ay dumalo, tulad nina Maine Mendoza, na kasama pa si Cong. Arjo Atayde. Aliw lang panoorin sina Arjo at Maine, na kahit kumakain, kapag may lumalapit na mga fan para magpa-picture ay todo entertain pa rin sila.

Siyempre, kitang-kita mo rin kung paano ‘alagaan’ ni Arjo si Maine, na hindi yata mapaghiwalay ang kanilang mga kamay, at laging nakaalalay ang mga kamay ni Arjo kay Maine, ha!

Siyempre, present din si Maja Salvador, ha!

Spotted din ang tandem nina Wally Bayola at Jose Manalo. At bongga rin ang pagdalo nina Ryzza Mae Dizon at Baeby Baste.

Of course, nagpakita rin ng suporta sina Miles Ocampo, MJ Lastimosa.

Winner, di ba?

At siyempre, hindi nagpatalbog si Paolo Ballesteros, na dumating na todo ‘drag’ ha! Ganda-gandahan na naman ang lola mo sa look niya, at syempre, pasabog ang entrance niya, na talagang lutang na lating habang naglalakad.

In full force rin ang mga sing-along master na tulad nina Ate Gay, Boobay, Pepita Curtis Smith, Arnell Tamayo, at marami pang iba. At ramdam mong masayang-masaya sila na yes, balik na naman sila sa pagpapatawa, pagpapasaya.

At mas bongga na puno agad ng mga ‘utaw’ (tao) ang comedy bar, ha! Siksikan to the max agad at ramdam mong sabik na sabik talaga ang mga Pinoy na makapanood uli ng live ng mga katatawanan, ha!

Sa chikahan naming ni Allan, inamin niya na hindi niya naisip na makakabalik pa siya sa pagnenegosyo ng comedy bar. Di ba nga, umabot si Allan sa punto na halos bawian na siya ng buhay dahil sa Covid-19. Isa nga si Allan sa mga unang inatake ng naturang virus, at grabe ang pinagdaanan niya sa ospital.

Dalawang beses daw siyang nagka-Covid, at heto nga, laking pasasalamat niya na balik na naman sa normal ang sitwasyon.

Siyempre, naluha-luha siya nang balikan niya ang dating puwesto ng comedy bar, na bakante pa nga, at binigay ulit sa kanya ng may-ari. Sino nga naman ang mag-aakala na mangyayari pa `yon, na tila naka-marka na sa kanyang pagbabalik ang naturang puwesto.

“Masayang-masaya ako na nakabalik ang Clowns. Ito kasi ang unang baby ko, the first negosyo na binuksan ko sa tanang buhay ko.

“Nakakatuwa dahil ang mga empleyado na nawalan ng trabaho, nagbalikan ang iba. Ang mga entertainers ko, nakabalik na rin, at may mga bago ulit.

“Hindi siya mahirap ibalik, kasi ito talaga ang gusto kong negosyo!

“Emotional ako noong una ko siyang pinuntahan, na sinabi sa akin na open pa rin siya at ibibigay pa rin sa akin ng may-ari. Pagpasok ko dito, na wala na `yung mga lamesa, naluha-luha talaga ako,” sabi ni Allan.

Anyway, bagamat hindi na nga super kayod na tulad noon si Allan, ini-enjoy pa rin niya ang comedy bar, dahil sabi nga niya, kapag nagpahinga siya, mas lalo siyang manghihina.

Sa totoo lang, ang sarap ng pakiramdam na nasa loob ka ng comedy bar, na bukod sa mahuhusay na kantahan, nangingibabaw pa rin ang matitinding tawanan.

Sa panahon nga ngayon, kailangan nating lahat ang tumawa.

Ang Clowns Republik ay matatagpuan sa Sunshine Boulevard, 233 Quezon Avenue corner Sct. Santiago, Quezon City.