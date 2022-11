Alamin: Simpleng paraan para maiwasan mga nakamamatay na sakit

Sa panahon ngayon, hindi na biro ang magkasakit. Ang isang araw na ipagpapaliban mo sa trabaho ay katumbas na ng ilang sentimong kaltas sa iyong sahod o kita. Talagang butas ang bulsa dahil sa mahal ng mga gamot at test.

At siyempre, una sa pag-iingat ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga posibleng makuhang karamdaman kaya naman heto na ang ilan sa mga deadliest na sakit sa buong mundo, ayon sa mga eksperto.

Una na rito, ay ang ischemic heart disease o coronary artery disease. Ito ang kondisyon na kung saan ang mga daanan ng dugo na nagsu-supply sa ating puso ay kumikitid o sumisikip. Kapag hindi naagapan o na-treat ang sakit na ito ay maaaring humantong sa madalas na chest pain, heart failure, at iregularidad sa pagtibok ng puso.

Madalas ang tinatamaad umano nito ay mga taong may mataas na blood pressre, cholesterol, may diabetes, overweight, naninigarilyo, at may history na ng nasabing sakit sa pamilya.

Pangalawa, ang stroke. Nangyayari ito tuwing ang artery sa utak ay nagbara o kaya ay nag-leak. Tuwing nagkaka-stroke ang isang tao, maaari siyang makaranas ng agarang pagkamanhid sa katawan, hirap sa paglalakad at maging ang sense of sight.

Bukod dito, kung hindi maagapan ito ay maaaring humantong ito sa long-term disability.

Mapapababa ang risk na makaranas ka nito kung may tamang ehersisyo, balanced diet, at pagbabago ng hindi healthy lifestyle.

Pangatlo, ay ang lower respiratory infections. Ito ay isang uri ng impeksyon sa ating airways at baga. Maaaring dahilan ng sakit na ito ay pneumonia, tuberculosis, influenza, at bronchitis. Bukod dito, maaari din itong sanhi ng mga bacteria.

Ayon sa mga eksperto, pwede mong mapababa ang chance na magkaroon nito kung magpapaturok ng flu shot kada taon. Malaki rin ang tulong ng paghuhugas ng kamay para maiwasan ang pasahan ng bacteria.

Ilan lamang ito sa mga nakamamatay na sakit na maaaring makuha ng isang tao. Kaya lagi nating alagaan ang ating kalusugan dahil sabi nga, ang kalusugan ang ating kayamanan. (Moises Caleon)