700 pamilya nasunugan sa Mandaue, 3 nalapnos

Nasa 700 pamilya ang nawalan ng tahanan habang tatlo ang sugatan sa naganap na sunog sa Mandaue City, Cebu bago maghatinggabi kamakalawa.

Sa inisyal na impormasyon, may tatlong residente ang nasugatan at 250 kabahayan mula sa 700 pamilya ang naapektuhan ng sunog sa C. Ouano St., Sitio Paradise, Brgy. Looc, Mandaue City.

Sa imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection (BFP) ng Mandaue City, nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Renaldo Devilleres, sa nabanggit na lugar alas-11:45 ng gabi kamakalawa.

Dahil karamihan sa mga bahay ay gawa sa kahoy, mabilis ang pagkalat ng apoy na umabot sa ika-4 na alarma bago ito naapula alas-2:38 ng madaling araw nitong Miyerkules.

Tatlong residente naman ang sugatan kabilang si Devilleres, na nagtamo ng 2nd degree burn sa katawan habang sa inisyal na ulat ng BFP Mandaue City ay nasa P1.2 milyon ang halaga ng pinsalang naabo sa sunog at patuloy ang imbestigasyon hinggil sa sanhi ng sunog.

Pansamantala namang dinala ng Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga pamilyang apektado na sunog sa Mandaue City Central School at inaasikaso naman ng lokal na pamahalaan. (Kiko Cueto/Edwin Balasa)