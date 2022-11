50-anyos 23 beses nag-bungee jump, panalo sa Guinness

Tumalon lang nagka-world record na? ‘Yan ang kwento ng isang bebot mula sa South Africa.

Siya si Linda Potgieter, 50-anyos na kamakailan lang ay nagwagi sa Guinness World Records matapos siyang tumalon nang 23 beses sa loob ng isang oras. Hinirang siya bilang ‘most bungee jumps in one hour outdoors.’

Isinagawa ang kanyang record attempt sa isa sa pinakamataaas na tulay sa South Africa, ang Bloukrans Bridge na tinatayang may sukat na 216 m (708 ft).

Ang dating may hawak ng titulong ito ay kapwa niya African na si Veronica Dean na nakapagtala ng 19 times na talon sa kaparehong lokasyon halos dalawang dekada na ang nakalilipas.

Talaga namang ‘di biro ang ganitong uri ng sport sapagkat nangangailangan ito ng mahabang preparasyon at matinding lakas ng loob.

Bukod dito, nangangailangan din ito ng matatag na core strength at cardiovascular fitness sapagkat sa aminin man natin o hindi, ang sport o gawain na ito ay ‘di para sa lahat ng uri ng tao.

Pagkaraan ng ilang beses niyang pagtalon, napagtagumpayan ni Linda na makamit ang inaasam niyang world record.

Sabi niya sa isang panayam, “All glory goes to my God. It’s because of him. Thank you to my husband and my kids. I’m just grateful. I need to puke in a minute.”

Kinumpira rin ito ni Sophia Greenacre, ang adjudicator mula sa Guinness, ani, “It was really the epitome of record-breaking. I’ve never seen anything quite like it and I think this record might have reached its peak now. It’s going to be really, really tricky to see it beaten.”

Pinatunayan lang ng bebot na wala sa edad ang pagkahilig at pagmamahal mo sa iyong mga ginagawa, basta gusto mo at kaya ng katawan mo ay ipush mo ‘yan! (Moises Caleon)