2 Pinoy scientist pinarangalan sa Germany

Tampok na naman ang galing ng mga Pinoy matapos parangalan sa Germany ang dalawang scientist nating kababayan sa pristehiyosong Green Talents award dahil sa kanilang aksyon para sa maka-kalikasang teknolohiya.

Kinilala sina Dr. Reibelle Raguindin at Dr. Ronnie Concepcion ng German government sa pamamagitan ng International Forum for High Potentials in Sustainable Development ng German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) ngayong taon dahil sa kani-kanilang pambihirang proyekto na eco-friendly.

Kasama ang dalawang lodi sa napiling 25 young scientist para kilalanin sa kani-kanilang pag-aaral na nakakatulong sa tao at maging sa kalikasan.

Kasalukuyang post-doctoral researcher si Dr. Raguindin saHanyang University sa South Korea. Sa edad na 26, kinilala ng mga hurado ang kaniyang pananaliksik tungkol sa thermo and electrocatalyctic conversion of lignocellulosic biomass na isang by-product ng agriculture at forestry.

Habang si Dr. Concepcion naman ay kasulukuyang associate professor sa De La Salle University na kinilala naman ang pananaliksik tungkol sa power-saving monitoring system at green network para sa farm automation na makakatulong upang mabawasan ang greenhouse gas emissions.

Nakatakda silang magpunta sa Germany sa susunod na taon para sa tatlong buwang research sa mga napili nilang German partner institution. Nabigyan ng pagkakataon ang Philippine Embassy sanaturang bansa para kausapin sa virtual awarding ceremony ang mga loding mananaliksik na nagbigay karangalan sa bansa. (MJ Osinsao)