Sinusugan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang rekomendasyon ni National Security Adviser Clarita Carlos na maghain ng note verbale laban sa Beijing, kasunod ng panibagong insidente na kinasasangkutan ng Chinese Coast Guard sa Philippine Naval Station team malapit sa Pagasa Island sa West Philippine Sea (WPS).

“Yes, I think that that’s what we need to do because when it was first reported to me by the chief of staff, I asked him to immediately call the Philippine, the military attaché in the Chinese Embassy and to get a report,” sabi ng pangulo kaugnay sa insidente.

Sinabi ng pangulo na ang tanging malinaw ngayon ay magkaiba ang bersyon ng Navy at ng China.

“So we have now asked the Chinese, why is it that their account is so different and it’s much more benign – shall we use that word – than the… because the forcibly na nga was used in the – at least in the initial reports of the Philippine Navy,” sabi ng Pangulo.

“So we don’t want that to happen. So we want to have a mechanism na we have to find a way na hindi na mangyari ‘yon, na wala tayong mga incident na ganyan,” dagdag nito.

Naunang sinabi ni Carlos sa panayam sa radyo, na ang note verbale ay isa lamang sa kanyang rekomendasyon kay PBBM kaugnay ng bagong insidente sa WPS.

Iyan lang aniya ang maaring ibunyag niya bukod sa ibang rekomendasyon.

Ang rekomendasyon ay kasunod ng pulong kamakailan nina Pangulong Marcos at Xi Jinping.

Kabilang sa isyung napagkasunduan ay ang pagbuo ng isang constructive engagement at critical dialogue.

“Sabihin natin na kakausap pa lang ni Xi Jinping at ni President Bongbong sa Cambodia at doon sila sinabi na talagang tutukuran nila constructive engagement at critical dialogue at ito nangyari naman ito,” sinabi ni Sec. Carlos.

“Paulit-ulit na lang ito. Ano ba ‘yong katuturan na sinabi ng liderato nila na si Xi Jinping? Wala bang laman ‘yon?” dagdag nito.

Umaasa rin sila na maiintindihan ng Beijing na mahalaga rin sa Pilipinas ang pagprotekta sa teritoryo nito at sa mga tao.

Naunang ibinunyag ng Armed Forces of the Philippines na nakatagpo sila ng isang unidentified floating object (UFO) sa Pagasa Island pero base sa report ng Western Command habang ang team mula sa Naval Station Emilio Liwanag ay kinukuha ang nasabing UFO ay hinarang sila ng isang Chinese Coast Guard na may bow number 5203 at puwersahan itong kinuha sa kanila. (Kiko Cueto/Betchai Julian)