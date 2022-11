Viral: Christmas decor ng netizen nagmukhang ari?

Likha ng malikhaing kamay o malikot na isip? Ganyan kung isalarawan ang nag-viral na larawan ng isang puno na binalutan ng dekorasyong pailaw para sa Pasko, pero imbes na ho-ho-ho naging hahaha ang reaksyon ng madlang pipol.

Kakaiba kasi ang design ng Christmas lights na ibinahagi online na talaga namang agaw-eksena sa mga makakakita nito. Pinost ito ng Facebook page na ‘Art Avenue’ sa isang group kalakip ang kwelang caption na, “Ang ganda dba, Ang liwanag ng utak mo.”

Humakot ang naturang post ng humigit-kumulang 292k haha reaction, 40k shares, at 9.3k comments.

‘Di naman nagpahuli ang mga netizen na magbahagi ng kani-kanilang kwela at bibong sentimento.

Para kay Erwin Waje, aniya, “Very uten-tic.”

“Kawawang puno, stress na stress, di makapagpahinga dahil sa sobrang liwanag, ikaw kaya kabitan ng ilaw sa ulo at paa,” hirit naman ng isa pang netizen.

“The design is very…ready to fight!” sabi ng isa pang nag-comment.

Tila naubusan naman ng points si Cherelyn Real, sabi niya, “Sama sama tayo sa impyerno wala na tayong ligtas points.”

“The Christmas lights not enough to cover the entire tree so looks funny it,” komento ni Maryzheng Ningal.

Dagdag pa rito, marami ring mga netizen ang nag-mention sa kani-kanilang kakilala na upang ibahagi ang naturang post.

Ngayong paparating na ang Pasko, talaga namang kanya-kanyang pasikatan, pagarbuhan, at pagpapakitang gilas sa mga dekorasyon ang bawat isa. (Moises Caleon)