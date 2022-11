United States napakawalan World Cup win sa palpak na depensa ni Walker Zimmerman

ABOT-KAMAY na ng United States ang panalo sa unang laro sa Qatar World Cup, sa isang unwanted play ni Walker Zimmerman ay nakawala pa.

Sinuyod ni Zimmerman si Gareth Bale, ibinaon ni Bale ang penalty kick sa 82nd minute at humirit ang Wales ng 1-1 draw Lunes ng gabi.

“You feel like you have the game and you’re going to win the game,” dismayadong pahayag ni midfielder Breden Aaronson. “It’s a punch in the face.”

Binasag ng Americans ang scoreless draw sa 36th nang umiskor si Tim Weah mula sa pasa ni Chrstian Pullsic.

Ibinaon ni Weah ang bola sa harap ng crowd na kinabibilangan ng amang si Liberia President George Weah na dati ring FIFA Player of the Year.

Aalagaan na lang ng US ang lead sa final minutes, napunta ang bola kay Bale na nakatalikod sa goal. Inararo ni Zimmerman ang kaliwang paa ni Bale, sumenyas sa penalty spot ang Qatari referee. (Vladi Esuarte)