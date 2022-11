Tutukan sa ‘Anything Goes’ Ka Tunying may pasabog sa Abante Teletabloid

In fairness sa AllTV (ang bagong Channel 2), kahit malalayo ang presscon nila, aba, pinupuntahan nila ng entertainment press ‘yon.

Noong Monday nga, kahit sa Evia Lifestyle Mall sa south ang presscon ng ‘Kuha All’ ni Anthony ‘Ka Tunying’ Taberna, talaga namang nagpuntahan doon ang entertainment press.

Ang maganda pa nga, Dondon (my dear editor), nagkaroon ako ng chance na maka-one-on-one si Ka Tunying at ipalalabas ‘yon mamayang 2:00pm sa Abante Tele-Tabloid.

Hindi nga lang ang tungkol sa paggaling sa leukemia ng anak niyang si Zoey ang napag-usapan namin kundi pati ang sa ate niyang si Ateng Irma na na-stroke noong 2007 at sila ang nag-aalaga.

Nabanggit nga ni Ka Tunying na suwerte siya sa misis na si Rossel dahil katulong niya ito sa pag-aalaga sa kanyang ate.

Wala nga raw problema kay Rossel na nasa kanila ang kanyang Ateng Irma.

Actually, Dondon, malapit ako sa mga kapatid ni Ka Tunying at saksi ako sa pag-aalagang ginagawa niya sa mga ito.

So touching nga na hindi talaga nila pinababayaan ng misis niyang si Rossel ang kanyang Ateng irma.

Bongga!

Anyway, marami pa kaming mga napagchikahan ni Ka Tunying na exclusive n’yong mapapanood mamaya sa Abante Teletabloid.

‘Yun na!

Theme song ng AllTV nakaka-LSS

Siyempre, going back to AllTV, kahapon naman ay presscon nila for ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’ nina Ruffa Gutierrez, Ciara Sotto at Mariel Padilla. Ginawa naman ‘yon sa Crossings Café ng mga Villar.

Siyempre, um-attend din doon ang lahat ng mga inimbitahang entertainment press.

First station produced show ng AllTV ang morning show nina Ruffa, Ciara at Mariel, kaya todo-promote sila.

Habang naghihintay nga ang entertainment press sa simula ng presscon ay nakakaaliw ang station theme song ng AllTV na paulit-ulit na pinatutugtog.

Ang saya all nga talaga!

Bongga rin ang theme song ng ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’ at sabi nga ni Ruffa, na-LSS (last song syndrome) siya nang una niyang mapakinggan.

Parang palagi nga raw niyang naririnig nang umuwi na siya ng bahay mula sa taping ng M.O.Ms: Mhies on a Mission.

Bongga!