Maganda ang binalita ni Tourism Secretary Christina Frasco kamakailan tungkol sa estado ng industriya ng turismo sa bansa.

Ayon kay Sec. Frasco, simula ng Pebrero hanggang sa ikalawang linggo ng Nobyembre ng taong ito, mahigit dalawang milyon na ang mga turistang bumisita sa bansa. Halos 1.5 million ng mga bumisita ay mga foreign tourists, at may 538,000 ang mga balikbayan. Ang mahigit na 2 million tourists na bumisita sa bansa ay lagpas na sa target ng Department of Tourism (DOT) na 1.7 million arrivals para sa 2022.

Nagsimulang dumagsa ang mga turista ng ipag-utos ng dating Pangulong Duterte noong Pebrero na luwagan ang mga COVID-19 requirements sa pagpasok ng bansa. Pinagpatuloy ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. (BBM) ang pagpapaluwag sa COVID-19 entry requirements para sa mga turista at ginawang prayoridad ang turismo ng kanyang administrasyon.

Ang muling pagsigla ng tourism industry sa bansa ang isa sa magsusulong ng patuloy na pag-unlad ng ekonomiya at paglikha ng maraming trabaho. Ayon pa kay Sec. Frasco, ang magpapabangon sa ating ekonomiya mula sa pandemya ay tayo ring mga Pilipino, lalo na ang ating mga masisipag at well-trained workers. Malaking bagay rin ang tinatawag na Pilipino hospitality sa pag-akit ng maraming turista sa bansa.

Isa pang lalong magpapasigla sa tourism industry ay ang kautusan ng Pangulong BBM na tanggalin na ang quarantine requirement para sa mga partially vaccinated at unvaccinated travelers, lalo pa ngayong hindi na malaking banta ang COVID-19 sa ating kalusugan. Ang kailangan na lang ay magtest sila ng negative sa COVID-19 rapid antigen test.

Boluntaryo na rin lang ang pagsusuot ng face mask, na tinatayang malaking tulong rin para sa industriya ng turismo.

Sa panig naman ng DOT, nakapaglatag na si Sec. Frasco ng mga programa para maipakita ang ganda ng Pilipinas sa mga turista at mahikayat silang magpunta dito. Katuwang ang mga travel agency, may hinahanda ang DOT na mga proyekto para maipagmalaki sa buong mundo ang mga tourist attractions natin. Maghahanda ang DOT ng mga tourism packages na pampamilya, at meron rin na para sa mga mahilig sa adventure, o kaya sa mga mahlig mag-food trip at iba pa. Nakapaloob sa mga ito ang pagpapakita ng natatanging kulturang Pilipino.

Magiging mas masaya ang industriya ng turismo kung sa mga plano ng DOT ay kasama ang pangangalaga sa kapakanan ng mga tourist guides at iba pang manggagawa sa sektor na ito.

Alam naman nating karamihan sa mga nagtatrabaho sa tourism industry ay mga ‘no-work, no pay.” Tulad ng iba pang nasa ‘no-work, no-pay’ sector, wala silang inaasahang matatakbuhan o ayuda kapag nagkaroon muli ng krisis. Wala silang inaasahang mga benepisyo lalo na kapag sila ay nagipit o kaya ay nasa edad na dapat ng magretiro.

Ang solusyon sa mga problemang ito ang matagal ng adbokasiya ng LUNAS Partylist.

Ilan dito ang pagtitiyak na may malinaw silang work contract, maayos ang mga kondisyon sa pagtatrabaho, at may mga maaasahang mga benepisyo tulad ng overtime at hazard pay.

Tuloy-tuloy na ang pagbangon muli ng industriya ng turismo sa bansa, dahil na rin sa mga manggagawa nito na nagsusumikap araw-araw sa kani-kanilang trabaho. Sa pagsigla muli ng tourism industry, ang mga problema ng mga milyun-milyong ‘no-work, no-pay’ workers dito ay mabigyan na sana ng LUNAS.