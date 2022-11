Tai Bierria binitbit Cignal sa PVL semis

BIYAHENG semifinals ang Cignal HD Spikers matapos patalsikin ang Choco Mucho Flying Titans, 17-25, 25-22, 25-18, 25-14, Martes sa huling araw ng eliminasyon ng 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Humataw ag 6-foot-1 opposite spiker at American import Tai Bierria ng 18 puntos mula sa 14-of-40 atake at apat na blocks, kasama ang 11 digs at tatlong excellent receptions katulong sina Frances Molina na bumanat ng 13 points (12 atake) at siyam na digs, Roselyn Doria na may siyam nanountos at Ria Meneses na may walo.

“I think it starts in practice, we have really had a long practices and I think it really helped us having this type of games and just being able to came off the bench, we have so many pieces that we can use,” wika ni Bierria. “It’s with the ups downs and how we work out to the season, to be here is a blessing and we have to keep it out.”

Matapos yumuko sa unang set sa kakulangan ng inilabas na atake, gumanti ang HD Spikers sa pinakawaoang 16 atake at tatlong butata kumpara sa 11 at 1 lamang ng Choco Mucho.

Sinamantala rin ng Cignal ang 10 errors na binitawan ng Flying Titans sa third set.

Ramdam rin ng Choco Mucho ang pagkawala ni Kat Tolentino at Des Cheng dahil sa magkahiwalay na injuries, gayunpaman, nakapagpatuloy ng laro ang una subalit huli na ang lahat para sa koponan nila na kinakailangang makakuha ng tatlong panalo sa apat na set, tinapos nila ang kampanya sa 3-5 kartada katabla ang PLDT High Speed Hitters at Akari Chargers.

Makakasama ng Cignal sa single round-robin semifinals ang No. 1 at back-to-back conference champions Creamline Cool Smashers, Chery Tiggo Crossovers at Petro Gazz Angels na magsisimula Huwebes sa PhilSports Arena. (Gerard Arce)