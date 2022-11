Shastaloo petmalu sa Cojuangco Cup

BILIB ang mga karerista sa ipinakitang husay ni Shastaloo nang manalo sa 2022 Philracom Ambassador Eduardo M. Cojuangco Jr. Cup na ginanap sa Metro Manila Turf Club sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Lumarga na pang-lima ang anak nina Algorithms Out at Water Park na si Shastaloo, nasa pangatlo sa hulihan naman ang liyamadong si Righteous Ruby.

Subalit sa huling kurbada ay nasa unahan na si Shastaloo at nasa pangalawa na rin si Righteous Ruby.

Naging mainit ang bakbakan sa rektahan, nasilayan ang husay ni Shastaloo matapos manalo ng leeg lang ang pagitan sa pumangalawang si Righteous Ruby.

Sinakyan ni star jockey Jeffril Zarate, nirehistro ni Shastaloo ang tiyempong 2:02 minuto sa 2,000-meter race sapat upang hamiigin ng winning horse connection ang P3M premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

“First, I’d like to congratulate the Metropolitan Association of Race Horse Owners for a well-attended and successful 27th edition of their Breeder’s Championships. Secondly, congratulations are also in order for the connections of Shastaloo and the rest of the winners of today’s races,” saad ni De Leon.

Sinungkit ng ownerbni Righteous Ruby ang P1M, habang ang top six na sumikwat din ng premyo ang mga owner nina ay third place Time For Glory (P500,000), fourth na Bombay Nights (P250,000), fifth na Runway Dreamer (P150,000) at sixth na Starrininmydreams (P100,000). (Elech Dawa)