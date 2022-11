Sharon fan mode nang makita si Ryzza Mae

Sinamantala na ni Megastar Sharon Cuneta ang pagkakataon na makapagpa-selfie kay Ryzza Mae Dizon nang magkrus ang landas nila sa isang event.

Noon pa pala fan ni Aleng Maliit si Ate Shawie, huh!

“Nung may show pa siya sa GMA7, fan na fan niya ako at naghihintay akong i-guest niya ako dahil nahihiya ako magpresinta! Nahiya daw siya kasi.

“Kahit sa States noon pinapanood ko siya araw-araw! Kaya nung nameet ko siya for the first time last night, nakiusap talaga ako magpapicture!!” say ni Sharon sa kanyang Instagram post.

Makikitang mahigpit ang yakap ng Megastar sa nagdadalaga nang si Ryzza Mae at sobrang tamis ng ngiti nila.

Sumibol ang kasikatan ni Ryzza Mae noong 2012 nang magwagi sa Little Miss Philippines ng “Eat Bulaga”. Matapos nito, binigyan siya ng solo talk show na “The Ryzza Mae Show” na tumagal rin ng ilang taon sa GMA.

Ngayon ay 17 years old na nga si Ryzza Mae at isa sa mga host ng “Eat Bulaga”. Pero, cute na cute pa rin sa kanya ang Megastar.

Finally nga ay nakapagpa-selfie na si Ate Shawie kay Ryzza Mae nang kapwa sila um-attend sa 18th birthday celebration ng anak nina Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos na si Yohan. (Batuts Lopez)