Salceda papalit kay Diokno, fake news – Marcos

Pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang umiikot na impormasyong papalitan si Finance Secretary Benjamin Diokno Jr.

Ito ay matapos lumutang ang pangalan ni Congressman Joey Salceda na ipapalit umano kay Diokno sa Department of Finance.

Sinabi ni pangulo na fake news ito at hindi niya alam kung saan nanggagaling ang mga maling impormasyon. Wala aniyang dahilan para palitan niya si Diokno lalo na ngayong nagsisimula pa lamang umarangkada ang ekonomiya ng bansa.

“Fake news. I don’t know where it comes from. Why would I do that? We’ve assembled a great team,” anang pangulo.

Aniya pa, hindi ito ang tamang panahon para magpalit ng mga tao lalo na sa kanyang economic team dahil nagsisimula pa lamang ang administrasyon na ibangon ang kabuhayan ng Pilipinas.

“At saka, we’re trying to go down a certain direction. It’s the wrong — it’s a very, very poor time to, as I say, change horses in midstream,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)