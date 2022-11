Ruffa magiging katulad ni Imelda Marcos

Pinalampas ng ilang mga basher si Ruffa Gutierrez ang pinost na photo ng aktres sa Instagram, na kung saan ay kasama niya sa mga larawan si former First Lady Imelda Marcos.

Kabilang si Ruffa sa ilang mga personalidad na dumalo sa nakaraang birthday party ni ni Sen. Imee Marcos.

Pinuri ni Ruffa si FL Imelda at inisa-isa ang mga katangian nito, na bagamat 93 years old na, pagkaganda-ganda pa rin.

“A rare moment with the one & only Madame Imelda Romualdez Marcos. She is as sharp, refined and sophisticated as ever at the age of 93,” papuri ni Ruffa sa nanay ni President Bongbong Marcos.

Pawang patungkol lahat ang gigil ng ilang mga netizen kay Imelda at hindi nila dinawit si Ruffa sa kanilang suklam.

Sabi sa ilang mga comment, dahil malakas pa raw si Imelda kaya puwede pa itong makulong.

Kung may comment man para kay Ruffa, ito ay nagsasabing magiging katulad din ng aktres ang nanay ni Sen. Imee, na maganda pa rin kapag umabot ang una sa kaparehong edad. (Rey Pumaloy)