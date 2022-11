RK wala pang planong pakasalan si Oineza

Sa ngayon ay hindi raw priority ni RK Bagatsing ang pagle-level up ng relationship status nila ng dyowang si Jane Oineza.

Sa interview niya sa “Star Magic Inside News” YouTube channel, sinabi ng aktor na magfo-focus muna sila pareho sa kanya-kanyang career.

“I think in this stage of our career, lalo na siya, sobrang daming dumadating na blessings and we want to focus on that more.”

Super proud din si RK sa kanyang dyowa dahil sa pag-arangkada ng career nito.

“When we talk about Jane, I’m so proud and happy for her kasi ang daming projects na paparating para sa kanya na kailangan ng full attention niya,” sey pa ni RK.

Ayon sa aktor, mas makakabuti umano para sa kanilang relationship kung maggo-grow sila sa kanya-kanyang pamamaraan.

“You can’t be together kung pareho kayong may regrets sa kanya-kanya niyong individual life,” chika pa ng aktor.

“Trying to be better persons muna, rather than be better halves. Kasi eventually darating din ‘yun. We just want to make the most out of the opportunities and projects na pinagkakatiwala sa amin,” kwento ni RK.

Kamakailan lang, bumida si RK sa horror-themed “MMK” episode na “The Awakening.” First time raw niya umarte sa horror genre. “Nakakapagod pala ‘yung horror talaga kasi heightened ‘yung emotions mo from start to finish,” sabi niya.

Nais ni RK na i-explore ang lahat ng genre sa kanyang acting career. Sa ngayon, checked na sa kanyang bucket list ang musical, romance, comedy, at horror genres.

Early next year, magsisimula naman ang taping niya sa upcoming prison drama ng ABS-CBN na “Sellblock,” kasama sina Jericho Rosales, Tirso Cruz III, Cherry Pie Picache, Ronnie Lazaro, Rosanna Roces, Mon Confiado, at Pepe Herrera. (Rb Sermino)