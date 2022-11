Resto employee sinoli nawalang singsing ng congresswoman

Pinasalamatan ni House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera ang mga empleyado ng isang restaurant sa Makati City na matiyagang naghanap at nagsoli ng kanyang nahulog na singsing.

“Sobrang saludo ako kay Ronald Cuya and Ricky Galleon – staff and security guard for finding my ring and returning it to me!!!” sabi ni Herrera sa kanyang Facebook post kasabay ng paglalahad sa nangyari.

Pumunta umano ang lady solon at kanyang anak na babae sa Mendokoro Ramenba para kumain ng kanilang paboritong Super Chashu Ramen. Inalis ng mambabatas ang kanyang singsing at inilagay sa bag nang maghugas ng kamay.

“Nasa BGC na ko nung mapansin ko na nawawala ang singsing ko – sobra na akong nagpanic dahil wala sa bag ko at wala naman nahulog sa kotse – tumawag ako agad sa Mendokoro at sabi ng staff na kausap ko – wala silang nakita sa loob ng restaurant dun sa lugar kung nasaan kami kumain ng daughter ko,” kuwento ni Herrera.

Inamin ni Herrera na ilang beses siyang komontak sa resto para makiusap na hanapin ang nawalang singsing. “Until finally!!!!! nakita nila sa labas ng restaurant sa kalsada!!! Naramdaman siguro nila ang sobrang lungkot at iyak sa boses ko kaya hindi sila tumigil sa paghanap! Syempre walang tigil na pag dasal sa aking favorite Saint Anthony!!!” aniya.

“Sobra sobra ang aking pasasalamat sayo Ronald and Ricky!!! sa tyaga at honesty na pinakita nyo. Nag aabot ako ng tip pero ayaw nila tanggapin kaya lalo ako napahanga ng todo-todo! Tunay kayong mga Pilipino na may ginintuang puso!!!”

“Sayang at di ako nakapag pa selfie man lang sa kanila sa sobrang taranta at saya ko na nabalik ang aking singsing!!! napaka espesyal kse ng singsing na iyon❤️”

Hinimok ni Herrera ang mga may-ari ng Mendokoro na alagaan ang kanilang mga dedicated na staff “dahil tunay na mahusay ang kanilang customer service.”

“Again, maraming salamat. Kung meron po akong maitutulong sa inyo Ricky at Ronald, bukas ang aking tanggapan para sa inyo at inyong pamilya. Ang mga taong tulad ninyo ay tunay na kahanga-hanga!” aniya pa. (Billy Begas)