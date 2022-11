Pulang sibuyas pumalo na sa P300 per kilo

Pumalo sa P300 ang kada kilo ng pulang sibuyas na ibinebenta sa Zamboanga City dahil sa taas ng demand dito.

Ayon sa report, mula sa P260 kada kilong bentahan nitong nagdaang buwan ay umabot na sa P300 ang presyuhan.

Kuwento pa ng ilang residente, kailangan na lang nilang tipirin ang mga nabibiling sibuyas.

Babala naman ng isang nagtitinda na posibleng umabot sa P320-P340 kada kilo ang bentahan ng pulang sibuyas ngayong linggo.

Kaugnay nito, sinabi naman ng Office of the City Agriculturist sa Zamboanga City na ang presyo ng pulang sibuyas ay umakyat dahil sa taas ng demand lalo na ngayong papalapit na ang Pasko.

“There are so many factors that are affecting the increases of price of bulb onion. But one thing that is really very prevalent is the supply and demand. It is obvious that the supply is really very low and the demand keeps going higher,” sinabi ni Carmencita Sanchez, head ng Office of the City Agriculturist. (Kiko Cueto)