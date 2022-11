PBA Legends sa Sablayan

GOOD day mga ka-Depensa. Nais ko pong pasalamatan ang mga taga-Sablayan, Mindoro sa napakainit na pagtanggap sa PBA Legends nitong nakaraang linggo (November 20).

Pinangungunahan ng napakasipag at napakabait na Punong-Alkalde na si Bong Marquez, ang mag-asawang Mayette Jequinto at Ryan Garcia na reyna ng Plus Size apparel ng Lazada app.

Ang PBA Legends na nagsipaglaro na kalaban ang mga local varsity players ay sina Gherome Ejercito, Vince Hizon, Ejay Fiehl, Marlou Aquino, Allan Caidic at yours truly Jerry Codiñera po.

Napaka-exciting ng laban dahil natambakan ng Legends ang mga local player ng Sablayan, hanggang sa nakahabol ito nung 3rd quarter dahil sa tindi ng kanilang full court at half court trap.

Sa bandang huli, nanaig ang mga inside game ng mga big men (Codiñera/Aquino) at 3-point shooting ng Hizon/Caidic/Alvarez combination kaya walang sablayan pagdating sa crucial shots ng mga ka-Legends natin.

Nagbigay din ng pasalubong sa atin ang reyna ng Lazada na si Mayette, pati siomai at beef tapa.

Pag-uwi ko ng Linggo, dumiretso tayo sa lugar ng General Trias, Cavite para paunlakan ang palaro ni 3-Point King ng GENTRI na si Board Member Morit Sison at sinabayan na rin natin ng kanyang EMOGEE BLOG. Nakasama ko rin siyempre ang kengkoy na komedyanteng si PreKoy Gene Padilla ng EMOGEE.

So ayan ang aktibidades natin nitong nakaraang linggo.

Abangan naman sa darating na Thursday, November 24, dadako ang PBA Legends sa Porac, Pampanga para maglaro din kasama ang mga artistang sina Gene Padilla at Mark Anthony Fernandez kasama ang ibang PBA Legends.

Kaya abangan mga Cabalen.