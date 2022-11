Pauline Del Rosario, Abby Arevalo balik-palo sa 2023 EPSON Tour

MAGBABALIK sina ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) pros Pauline Beatriz Del Rosario at Abegail ‘Abby’ Arevalo para sa pangalawang suno na taong kampanya sa 40th Epson Tour 2023, kasama ang tatlo pang bagitong mga Pinay.

Sumalto sina Del Rosario at Arevalo, gayundin sina Chanelle Avaricio, Samantha Bruce at Daniela Uy sa Top 45 plus ties (50 sa kabuuan) na mga umabante sa Q-Series Qualifying Tournament simula sa Nov. 28 sa Alabama sa pagtiklop ng Ladies Professional Golf Association and EP Qualifying School-Stage II nitong Lunes (Manila time) sa Venice, Florida.

‘Di nasustena ni Del Rosario ang third round 71 sa pagsabog sa limang bogey pa-77-300 upang tumabla sa pang-86 na puwesto sa 172 naglabo-labo, samantalang nag-73-307 si Avaricio para sumosyo sa pang-134, si Arevalo may 80-310 sa paghanay sa pang-145, si amateur Bruce naka-86-312 sa pagsalo sa pang-156, at si Uy nag-88-320 para mag-isa sa pang-168 puwesto.

Pinangunahan nina local bet Becca Huffer (71) at Korean Seulki Lee (71) sa total 284 ang 50 mga sumulong sa QSQ. (Ramil Cruz)