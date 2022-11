P340K shabu timbog sa 3

Arestado ang tatlong suspek matapos makorner ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit sa buy bust operations at makuhanan ng nasa P340K halaga ng shabu, Martes ng madaling araw sa Barangay Sta Lucia, Pasig City.

Sa report na nakalap sa tanggapan ni PCol. Celerino Sacro, hepe ng Pasig City Police Station, pansamantalang di pinangalanan ang mga suspek may edad 42, 23 at 27-anyos, na pawang taga-Pasig.

Inaresto ang mga suspek alas-dos ng madaling araw sa Callejon 2, Brgy. Sta Lucia, Pasig City ng puwersa ng SDEU, Station Intelligence Section, Sub-Station 2, Sub-Station 7, SWAT, at 8th MFC, RMFB sa kasong paglabag sa Sections 5 and 11 Art. II of R.A.9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Nakumpiska mula sa mga suspek ang 8 plastic sachet na naglalaman ng 50 gramo ng shabu na may standard price na P340,000.00, P1,000.00 genuine money at 29 piraso ng pekeng P1,000 boodle money.

Kasalukuyang nakakulong ang mga suspek sa Pasig detention cell habang hinihintay ang pagdinig sa kaso. (Vick Aquino)