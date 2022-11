NU star Alyssa Solomon, Michaela Belen handang bumomba sa SSL Invitationals

IKINATUWA nina Alyssa Solomon at Michaela Belen ng National University (NU) Lady Bulldogs ang bihirang pagkakataon na makakasagupa nito ang mahuhusay na volleyball team sa buong bansa sa susunod na taon sa pagsasagawa ng Shakey’s National Invitationals.

“Very excited ako sa plan,” sabi ni Solomon, na kinoronahan bilang Most Valuable Player (MVP) sa Shakey’s Super League 2022 Collegiate Pre-Season Tournament sa pagdalo sa Philippine Sportswriters Association (PSA) forum, Martes, kasama ang kakampi na si Belen at coach Ray Karl Dimaculangan.

Ang Lady Bulldogs ang kinikilala ngayon na pinakamahusay na collegiate team sa women’s volleyball matapos itong magtala ng 16-game sweep sa nakalipas na UAAP season bago ang 8-0 sweep sa 18-koponan na SSL Pre-Season Championship na kapwa itinala sa nakatapat na La Salle.

“Magandang chance ito kasi may matutunan sila (koponan sa Visayas at Mindanao) sa amin at may matututunan din kami sa kanila. Mabibigyan din sila ng chance ipakita yung talent nila,” sabi ni Belen, na tinanghal na Rookie of the Year at MVP sa nakalipas na UAAP season, sa weekly sports forum na hatid ng San Miguel Corporayltion, Milo, PSC, POC at Pagcor.

Halos dalawang araw pa lamang matapos na walisin ang lahat ng laro upang angkinin ang titulo ng Collegiate Pre-Season ay nakatuon na sina Solomon at Belen sa susunod na labanan sa UAAP na magsisimula sa Pebrero habang kasunod nito ang SSL National Invitational Championships sa Hulyo.

“Every game is a challenge. Basta ginagawa lang namin ‘yung best namin. Iyung dynasty, wala sa isip namin iyan. Nasa preparations lang ang focus namin. Kung manalo or kung matalo, kami pa rin ang team,” sabi ni Dimaculangan. (Lito Oredo)