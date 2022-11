Nat Cosejo, EAC Generals bongga eksit sa 98th NCAA

Mga laro Miyerkoles: (FilOil EcoOil Centre)

HUMIRIT ng huling panalo sa kanilang pinal na laro ngayong season ang Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals nang talunin ang Arellano University (AU) Chiefs sa pamumuno ng double-double ni Nat Cosejo, 63-62, sa overtime sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, Martes.

Rumehistro ang 6-foot-3 forward ng 14 puntos, 14 rebounds, apat na assists at tig-isang steal at block mula sa 7-of-14 shooting upang ibigay sa season-host ang ikatlong panalo sa pagtatapos ng kampanya sa ilalim ng team standings.

Nakatulong ng NCAA All-Star MVP si JP Maguliano na nanguna sa 18 points, anim na boards at tig-isang block at steal, gayundin sina Adrian Balowa na may 12 puntos, walong rebounds at tatlong assists at Ralph Bajon na may 12 points at tatlong assists.

Naging malaking saklolo para sa Generals ang ibinuslong panablang tres ni Balowa sa ilang segundong nalalabi upang dalhin ang laro sa karagdagang quarter sa 54-54.

Kumarga sina Bajon at Maguliano sa extra period upang maagaw ang panalo sa Arellano, na tumapos sa 7-11 kartada na hinigitan ang 4-14 na tinapos noong pre-pandemic Season 95 na kumpleto sa dalawang round ng eliminasyon.

Nasayang ang magandang laro ni Axel Doromal sa kinaldag na caree-high 25 puntos kasama ang anim rebounds at tatlong assists mula sa 8-of-14 filed goal. (Gerard Arce)